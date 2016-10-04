Малайзийский военный вертолет упал на школу

Военный вертолет Sikorsky S-61 упал на школу в городе Тавау на востоке Малайзии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

На его борту было 14 военнослужащих, легко ранен только пилот. Также пострадали семеро учащихся и один местный житель. Все они сейчас находятся в госпитале, сообщил агентству помощник начальника полиции Тавау Фадиль Маркус.

Известно, что пилот потерял управление вертолета во время полета из аэропорта в город Семпорну.