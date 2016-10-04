Экспертиза «Полит.ру»: Соглашение по плутонию неслучайно расторгли в разгар предвыборной борьбы в США

Кремль неслучайно объявил о расторжении соглашения по плутонию в разгар предвыборной борьбы в США. К такой мысли пришли несколько экспертов, анализировавших ситуацию.

Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия», на своей странице в Facebook высказал такое мнение:

«Зачем Путин выставил Америке в разгар в ней предвыборной борьбы столько заведомо невыполнимых ультимативных требований? Не исключаю, что и затем, чтобы пророссийской риторике Трампа, утратившей значительную часть силы воздействия после обнародования результатов по «Боингу», эту силу вернуть, актуализируя для американских избирателей угрозу ядерного противостояния. Вот, мол, к чему ведут антироссийская политика Обамы и намерение Клинтон ее продолжать».

Николай Розов, специалист по социальной философии, философии истории, теоретической истории и макросоциологии, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, отчасти согласен с этим, хотя усматривает и иные мотивы:

«Зачем нужен путинский ультиматум Америке? Допускаю, что мысль подкинуть Трампу козырь была (версия Игорь Клямкин (Igor Klyamkin)), но уж слишком тонко и разве что третьим слоем.

Второй слой: смело обнажить перед своим народом могучий ядерный мускул, тут все просто.

А первый слой — перекрыть на внешней арене ядерной страшилкой негативный эффект от расследования по "Боингу". Чтобы не просто "преступники, убийцы и трусливые врали", а "ух, какие они опасные!"»

Кирилл Рогов, политолог, научный сотрудник Института Гайдара, не исключает, что к решению по плутониевому соглашению Путин подошел отчасти под давлением обстоятельств, а изначально был настроена на разрядку:

«Вот она, русская гордость и русская мудрость: еду будем уничтожать, а плутоний — нет. Сыр из него будем делать. И пусть, басурманин, от злости подавится.

А в целом, у меня такое ощущение, что Путин был как раз настроен на "разрядку" по разным, скорее экономическим причинам, но тут как раз попал в створ ихнего предвыборного клинча. Ну, и обидно, конечно, когда тебя употребили как футбольный мяч. <...>. Впрочем, это ощущение».

О том, что Россия приостановила действие межправительственного соглашения об утилизации плутония, стало известно 3 октября. Как сообщалось в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ в связи с неспособностью США выполнить взятые на себя обязательства.