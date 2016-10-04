Экспертиза «Полит.ру»: Перестановки в Центробанке давно назрели

Перестановки в Центробанке давно назрели, они являлись ожидаемыми. К такому мнению пришли эксперты, оценивавшие решение руководства ЦБ РФ.

Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, отреагировал на информацию, когда она еще была неофициальной. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил:

«Рейтер написал о перестановках в ЦБ: Сухов — на выход, Симановский — в советники, Тулин — вместо Симановского, Набиуллина — вместо Тулина (вопросы денежно-кредитной политики).

Можно только приветствовать, давно назрело».

Антон Табах, доцент НИУ ВШЭ, оценил происходящее, когда ЦБ опубликовал соответствующий пресс-релиз, следующим образом: «Первые впечатления от "переселений народов" на Неглинной, 12:

1) После трех лет чистки потребовалось пройти по персоналиям — как результат повышение статуса надзорного блока и выделение рисковиков и "оздоровителей" в отдельные подразделения. Тулин в качестве куратора банковского надзора представляется куда более органичным чем на ДКП;

2) принятие на себя руководства монетарной политикой — тоже вполне ожидаемо в рамках реорганизации. Непонятна будущая роль Ксении Юдаевой — возможно что она останется штатным гуру в ранге первого зампреде, возможно вскоре уйдет в советники и число первых зампредов будет еще более оптимизировано;

3) важно, как в новом формате будут выстраиваться отношения блоков Швецова и Тулина — "Кросс-секторальный подход будет реализован и в вопросах допуска на финансовый рынок: соответствующие департаменты, которые отвечали за эти вопросы по блоку кредитных и некредитных организаций, будут объединены в единый департамент допуска на финансовый рынок." Ключевой вопрос тут: "чьих он будет";

4) ну, и ждем потока изменений в нормативной базе — ожидаемых и совсем неожиданных..."будет весело и страшно", как всегда на нашем рынке)».

О том, что Банк России произвел ряд кадровых перестановок и частично изменил организацию работы по очистке банковского сектора, стало известно 3 октября. Как отмечалось в сообщении пресс-службы банка, «стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы.»

В связи с этом ЦБ решил провести централизацию надзора в банковской сфере: усилить надзорную вертикаль, увеличить полномочия и ответственность за надзорные действия от территориальных учреждений Департамента банковского надзора; наделить Службу анализа рисков правами отдельного департамента, а также создать департамент ликвидации и оздоровления финансовых институтов..

В сообщении отмечалось, что банковское регулирование и надзор с 17 октября в Банке России будет курировать Первый заместитель Председателя Дмитрий Тулин, ему будут подчиняться заместитель Председателя Василий Поздышев, который непосредственно будет отвечать за банковский надзор, и Владимир Сафронов, который продолжит руководить Главной инспекцией Банка России. Комитет банковского надзора также возглавит Дмитрий Тулин.

Глава Минэкономики Алексей Улюкаев прокомментировал укрепление надзорного блока ЦБ, назвав это хорошей идеей. По его мнению, это усилит качество контроля за исполнением принимаемых решений.

«Нужно хорошо понимать балансы банков и отслеживать их работу в режиме реального времени. Я надеюсь, что сейчас Банк России будет заниматься именно этим», — приводит информационное агентство РИА Новости слова Улюкаева.