Падение мировых цен на нефть до уровня в 25 долларов за баррель и его последствия в виде резкого снижения курса рубля к доллару до уровня 90-95 рублей в 2017 году выглядят маловероятными событиями. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя прогноз аналитиков Bank of America.

«Сценарии падения цен на нефть до уровня около 25 долларов за баррель есть практически у всех крупных банков и компаний, непосредственно заинтересованных в понимании среднесрочной и долгосрочной динамики цен. Но в настоящее время эти прогнозы относятся к категории стресс-сценариев, которые отражают наиболее радикальный вариант развития событий. Это не базовый сценарий.

В базовых сценариях — по крайней мере, во всех, мне известных — цена на баррель нефти в 2017 году будет колебаться на уровне 40-55 долларов за баррель. Таков консенсус-прогноз на следующий год, сделанный на основе текущих наблюдений. Поэтому СМИ, которые обращают большее внимание на стресс-сценарии, на мой взгляд, гонятся за сенсацией, которой на самом деле нет.

Сценарии 25 долларов за баррель были сформированы в конце прошлого года. Очевидно, они сохраняются, как сохраняются и сценарии с нефтью в 100 долларов за баррель. Сценарное поле цен на нефть весьма широкое, поскольку эта цена по-прежнему является одним из наиболее трудно прогнозируемых параметров в экономике, и сценарное поле этих цен широко всегда. 25 долларов за баррель, насколько мне известно, сейчас является уже нижней границей этого поля и всерьез как среднегодовая цена никем не рассматривается.

Общие настроения сейчас таковы: цены стабилизируются примерно на текущем уровне либо будет наблюдаться их умеренный рост — в пределах 60 долларов за баррель в 2017 году. Для падения цен на нефть и последующего падения рубля нет видимых причин. Единственный раз, когда мы приблизились к такому рубежу, был в начале этого года, когда ситуация на рынке была принципиально иной, нежели сегодняшняя. Дисбаланс между спросом и предложением с начала года сильно уменьшился и есть общее понимание того, что в дальнейшем он будет стремиться к нулю. И как бы ни развивались события, он уже не достигнет тех масштабов, которые были в 2014-2015 годах.

С другой стороны, сейчас все внимательно смотрят на то, насколько велики запасы нефти и нефтепродуктов. Они являются сдерживающим фактором для роста цен, что, с одной стороны, вселяет в аналитиков уверенность в том, что цены на них слишком низкие, а с другой — что все еще нет существенных перспектив роста среднегодовых цены выше 55-60 долларов за баррель», — сказал Алексей Белогорьев.

Ранее эксперт уже высказывал мнение о том, что цены на нефть не будут опускаться ниже 40-45 долларов за баррель в ближайший год.

О том, что Bank of America рассматривает, в частности, вариант событий, при котором уже в 2017 году стоимость нефти упадет до $25 за баррель, в результате чего курс доллара укрепится до 90 рублей, стало известно 3 сентября.

Этот негативный вариант сценария, напоминает РБК, соотносится с негативным сценарием Райффайзенбанка, который подсчитал, что при такой цене нефти курс доллара превысит 95 руб.