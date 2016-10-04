Экспертиза «Полит.ру»: Еще недавно общество не было готово к введению принудитетельных работ

Еще совсем недавно российское общество было не готово к введению такого вида наказания, как принудительные работы вместо лишения свободы. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказала социолог, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, комментируя информацию о введении нового вида наказания.

«Вопрос о введении принудительных работ в качестве наказания в России вместо лишения свободы обсуждается очень давно. И сходные формы наказания в стране используются. Например, известно дело Демерчяна, обвиненного в ложном доносе на полицейских. По его заявлению о пытках в полиции провели очень некачественную проверку, и дело на полицейских возбуждать не стали, но возбудили дело на самого Демерчяна. Суд осудил его за ложный донос и приговорил к 300 часам обязательных работ. Но обязательные работы не оплачиваются, а за принудительные заключенные должны получать плату.

Что касается введения принудительных работ с системой исправительных центров, то это достаточно давняя история. Этот вид наказания в России очень долго не могли запустить: например, в Сыктывкаре года четыре назад граждане высказывали серьезное недовольство тем, что в городе планируют построить исправительный центр для приговоренных к принудительным работам и общежитие рядом, а люди не хотели, чтобы заключенные жили среди них. То есть оказалось, что общество тогда еще было не очень готово к введению этой меры, которую запланировали в рамках тюремной реформы и гуманизации пенитенциарной службы.

В целом же, если исправительные центры наконец открываются и такое наказание будут назначать, думаю, это будет хорошо. Я не считаю, что совершивших преступление людей надо массово держать в изоляции: не так много преступников, которые действительно нуждаются в строгой изоляции. Вопрос в том, как именно этот вид наказания будет работать – не получится ли это такой рабский труд со всеми вытекающими последствиями», – объяснила Асмик Новикова.

О том, что в России в 2017 года начнут применять такой вид наказания, как принудительные работы, в интервью информационному агентству ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко. Это наказание является альтернативой традиционному лишению свободы.

Ожидается, что с 1 января 2017 года ФСИН откроет четыре исправительных центра на базе колоний в Тюменской области (Ишим), Ставропольском крае (Георгиевск), Тамбовской области (поселок Зеленый) и в Приморском крае (Уссурийск). Участки для осужденных к принудительным работам позже откроются в Башкирии (Уфа), Забайкальском крае (Краснокаменск), Самарской области (Волжский), Смоленской (Анохово), Архангельской (Североонежск), Новосибирской областях (Новосибирск) и Карелии (Сегежа).