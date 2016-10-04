Эксперт Алексей Муравьев: Редактировать синодальный перевод Библии не нужно

Сейчас нет необходимости в редактировании синодального перевод Библии, созданного в XIX веке, и, кроме того, такое частичное редактирование мало что даст. Об этом в беседе с «Полит.ру» сказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя сообщения о возможном появлении новой редакции старого синодального перевода Библии.

«Недавно же был опубликован современный перевод, подготовленный Библейским обществом. Там все есть, и я не знаю, зачем редактировать перевод синодальный, который по современным научным критериям, честно говоря, не выдерживает никакой критики.

То есть он просто устарел, и его уже не исправить — он такой, какой есть. Исправить там действительно ничего нельзя — надо переходить на совершенно другой язык. И такой перевод существует, он уже сделан — большая часть Библии переведена Библейским обществом.

Новый перевод, на мой взгляд, не нужен, или, вернее, нужен только в той мере, в какой Библейское общество еще не успело что-то доперевести. А там этим занимались на основе современных научных изданий и вполне компетентные специалисты. Поэтому думаю, что там все достаточно просто и понятно для всех», — сказал Муравьев.

О том, что необходимо отредактировать синодальный перевод Библии, сделанный в XIX веке, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мне думается, что замахиваться на новый полный перевод Библии сегодня не стоит, но можно было бы подготовить отредактированное издание синодального перевода, в котором наиболее очевидные неточности были бы исправлены. Синодальный перевод не является «священной коровой», к которой нельзя прикасаться. Неточности этого перевода очевидны и достаточно многочисленны», — приводит информационное агентство РИА Новости слова митрополита.

По его мнению, новую редакцию текста могли бы подготовить специалисты в области библеистики. Митрополит уточнил, что перевод должен будет «получить одобрение церковной власти».

Синодальный перевод — устоявшийся термин, обозначающий перевод книг Библии на русский язык, осуществленный в XIX веке и утвержденный Святейшим правительствующим Синодом для домашнего (не богослужебного) чтения.