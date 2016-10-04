Кафе во Владивостоке отсудило у «Ревизорро» 700 тысяч рублей

Телеканал «Пятница» проиграл дело в Арбитражном суде Москвы против владивостокского ресторана быстрого питания «Роял бургер». Суд обязал телеканал возместить собственнику общепита судебные расходы в размере 693 769 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Иск к телекомпании подавал собственник «Роял бургера» — ООО «Инфинити ФФ».

Истец требовал опровергнуть такие фразы ведущей передачи, показанной в сентябре 2014 года: «Торты у вас все давным-давно уже испортились», «Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы», «Поэтому вы травите людей машинным маслом» и другие.

Суд обязал телеканал показать в эфире опровержение этих слов, а также разместить опровержение на сайте телеканала. Кроме этого порочащий репутацию материал должен быть удален с сайта.