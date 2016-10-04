Институт астрономии РАН научно обосновал вхождение Крыма в состав России

Специалисты института прикладной астрономии РАН сообщили о тектоническом движении Крыма в сторону России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора института Александра Ипатова.

«В момент присоединения Крыма к России мы попробовали ответить на вопрос: куда же движется Крым? И мы определили, что он движется к России», — заявил Ипатов.

Исследователи использовали радиотермометрический комплекс телескопов «Квазар-КВО», который широко применяется в крупнейших мировых исследованиях по пстрономии, геодезии и астрофизики. Комплекс включает в себя три радиоастрономические обсерватории, между которыми обеспечена высокоскоростная связь с центром по сбору и обработке данных в один глобальный радиотелескоп.

«На самом деле это не шутка, хотя очень похоже. Крым движется приблизительно на северо-восток», — подчеркнул директор.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года.