СМИ сообщили о возможной продаже ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на собственный источник.

«У Гинера есть мысли продать ЦСКА», — рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией в клубе.

Он также сообщил, что у клуба есть проблемы с финансированием. В частности, перед футболистами до сих пор не погашены долги по премиальным за прошлый сезон.

Косвенно нехватку финансирования подтверждает и «сдача в аренду» своих игроков. Например, Кирилл Панченко играет в ФНЛ. Зарплату ему выплачивает «Динамо».