Росстат вновь зафиксировал продовольственную дефляцию

Федеральная служба государственной статистики опубликовала на своем сайте данные об индексе потребительских цен в сентябре 2016 года.

Согласно информации Росстата, в России в сентябре текущего года зафиксировано уменьшение цен на продовольственные товары на 0,1% по сравнению с августом. В августе дефляция составила 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех регионах России. При этом отмечается, что в некоторых субъектах РФ цена снизилась более чем на 8%. Так, в Московской и Ленинградской областях отмечается уменьшение цен на 10,2%.

Отмечается, что на 17,6-18,7% снизилась стоимость лука, картофеля, моркови и белокочанной капусты, на 14,9% подешевела свекла, цена винограда снизилась на 11,7%, яблок – на 8,1%.

Кроме этого отмечается снижение стоимости некоторых видов круп (гречневая подешевела на 1,6%), мороженной неразделанной рыбы (на 1,1%).

Приводятся данные о росте цен на деликатесные рыбные продукты (на 0,7%), мясо птицы, свинины, молока, творога, фруктовых соков и сыра (на 0,9-1,8%). На 15,7% выросла стоимость апельсинов, на 15,5% – свежие огурцы.

По данным Росстата, на сентябрьское удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, без учета которой рост цен на продовольственные товары остался на уровне 0,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в конце сентября снизилась на 2,2% по сравнению с показаниями августа и составила 3632,1 рубля.