В Пермском крае задержан региональный министр спорта

По делу о хищениях бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона «Динамо» задержан глава минспорта Пермского края Павел Лях. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на УФСБ региона.

В самом минспорта отказались от комментариев.

Ранее был задержан заместитель Ляха Руслан Садченко. Сам Лях проходил свидетелем по уголовному делу о хищении около 13 млн рублей, выделенных на реконструкцию пермского стадиона. В деле также фигурируют два руководителя подрядной организации, которая выиграла конкурс на реконструкцию.