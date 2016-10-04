Венесуэла разрешила иностранцам расплачиваться долларами

Венесуэльские власти разрешили отелям и турфирмам принимать от иностранных путешественников плату в американских долларах, передает телеканал NTN24. Целью этой меры, одобренной еще несколько месяцев назад, является обеспечение пополнения валютных запасов страны.

Президент совета по туризму Венесуэлы Хосе Япур, комментируя ситуацию, пояснил, что иностранные туристы все равно привозят в страну доллары и расплачиваются ими неофициально, создавая приток валюты США на нелегальный рынок. «Теряется привлечение этих денег», — констатировал Япур.

Новые правила позволяют отелям с рейтингом в четыре и пять звезд, а также компаниям-перевозчикам туристов и магазинам duty free оставлять себе 40% выручке в валюте для последующих инвестиций. Оставшиеся 60% они обязаны продавать государству по плавающему курсу Dicom. Накануне, 3 октября, он составлял 659 боливаров за 1 доллар США. Туристические агентства получили право оставлять себе только 10% валюты, оставшуюся часть они также обязаны будут продавать государству.

В последние годы привлекательность Венесуэлы для иностранных туристов существенно повысилась, даже несмотря на высокий уровень преступности в стране. Большинство путешественников привлекают туда живописные пейзажи и пляжный отдых.