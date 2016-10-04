Водитель Немцова заявил об отсутствии слежки за политиком

Водитель оппозиционера Бориса Немцова, застреленного вблизи Кремля в феврале 2015 года, не замечал слежки за политиком перед убийством. Об этом он заявил во время слушаний в Московском окружном военном суде, где судят подозреваемых в преступлении, сообщает РИА Новости

«Меня бы точно что-то насторожило, если бы увидел», — сообщил водитель Сергей Агеев на вопрос о том, была ли слежка.

Также он рассказал, что работал водителем политика17 лет.

«Немцов по центру предпочитал ходить пешком. По Москворецкому мосту [где он был застелен] часто пешком ходил», — сообщил Агеев.

Он добавил, что в день убийства взял отгул, а с Немцовым работал второй шофер.

По словам свидетеля, Немцов в день убийства отпустил этого водителя. Об убийстве он узнал от Анны Дурицкой, с которой Немцов шел по Москворецкому мосту.

«Это девушка Бориса Немцова, проживающая в Киеве, гражданка Украины. Встречались они два года, виделись примерно раз в месяц», — пояснил свидетель.