04 октября 2016, 12:19
Николай Дроздов предложил читать отрывки из Библии по радио и ТВ
Телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов выступил на конференции в Общественной палате, посвященной 140-летию синодального перевода Библии, передает ТАСС.
«Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении», — заявил Дроздов. По его словам, это поможет сохранить «экологию душ» россиян.
«Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души», — отметил ученый.
Дроздов входит в состав Общественной палаты. Он доктор биологических наук, кандидат географических наук, зоолог и зоогеограф. С 1975 года ученый ведет популярную телепередачу «В мире животных».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое