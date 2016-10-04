Николай Дроздов предложил читать отрывки из Библии по радио и ТВ

Телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов выступил на конференции в Общественной палате, посвященной 140-летию синодального перевода Библии, передает ТАСС.

«Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении», — заявил Дроздов. По его словам, это поможет сохранить «экологию душ» россиян.

«Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души», — отметил ученый.

Дроздов входит в состав Общественной палаты. Он доктор биологических наук, кандидат географических наук, зоолог и зоогеограф. С 1975 года ученый ведет популярную телепередачу «В мире животных».