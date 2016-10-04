ЕР предложила Думе перейти на трехнедельный режим работы

Фракция «Единой России» в Госдуме предложила в осеннюю сессию перейти на трехнедельный график работы, сообщил руководитель временной рабочей группы по подготовке пленарного заседания нижней палаты Виктор Пинский, передает ТАСС.

«Есть предложения вернуться к порядку работы, он когда-то был… когда было три рабочих недели [в месяц], а четвертая неделя посвящалась работе депутатов в регионах», — сообщил депутат.

Он добавил, что при таком графике парламентарии работали по два дня в неделю, а не три, как в предыдущем, шестом созыве Госдумы.

«На этой неделе совет Думы, который состоится в четверг, 6 октября, примет решение, как новый созыв будет работать в эту осеннюю сессию», — добавил он.