Президент Филиппин снова послал Обаму

Президент Филиппин Родриго Дутерте снова позволил себе резкие высказывания в адрес американского коллеги Барака Обамы. Об этом пишет Reuters.

«Вы можете пойти к черту, господин Обама, идите к черту», - заявил Дутерте в адрес президента США в ответ на вопрос, что будет, если США откажутся поставлять Филиппинам оружие.

Евросоюзу Дутерте посоветовал выбрать чистилище. «Ад уже переполнен», — добавил президент.

«Это может казаться вам ужасным, но мой священный долг сохранить целостность этой страны и здоровье народа. Если вы не хотите продавать оружие, я пойду в Россию. Я уже отправил генералов в Россию и Россия сказал: "не волнуйтесь, у нас есть все, что нужно, мы дадим его вам." А что касается Китая, они сказали, что "достаточно просто прийти и подписать, и все будет доставлено "», — подчеркнул Дутерте.

Ранее филиппинский лидер уже оскорблял президента США. Он назвал его сукиным сыном накануне Восточноазиатского саммита в Лаосе в сентябре.