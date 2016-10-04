В Дамаске обстреляли из минометов российское посольство

Посольство РФ в Дамаске 3 октября подверглось минометному обстрелу, сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Третьего октября российская дипмиссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством», — сказано в тексте обращения.

По информации МИД РФ обстрел велся из пригорода сирийской столицы, который контролируют группировки боевиков. В частности, переименованная в «Джабхат Фатх аш-Шам» запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра».

Международное ведомство заявило, что рассматривает обстрел как следствие «заигрывания с боевиками и экстремистами различных мастей» США и некоторых их союзников.

«Убеждены, что ответом на провокационные акции преступников должны стать скоординированные антитеррористические усилия международного сообщества», — сказано на странице МИД.

21 сентября 2015 года российское посольство в Дамаске уже подвергалось минометному обстрелу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту акцию «очевидным террористическим актом», попыткой запугать сторонников борьбы с террором, и не позволить им возобладать в борьбе с экстремистами.