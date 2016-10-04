ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» 12,5 тысячи евро

Фигурант «болотного дела» Ярослав Белоусов выиграл иск к России в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал российские власти выплатить истцу компенсацию в размере 12,5 тысячи евро, сообщает «Медиазона».

Европейский суд по правам человека признал, что Россия во время разбирательства дела Белоусова нарушила ряд статей Конвенции о защите прав человека — о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на справедливое судебное разбирательство, а также о свободе собраний.

Белоусов был задержан в 2012 году, спустя месяц после столкновений митингующих за честные выборы с полицией на Болотной площади Москвы. Столкновения произошли 6 мая 2012 года.

Ссуд в России признал, что Белоусов бросал камни и куски асфальта в полицейских пытался прорвать оцепление. В 2014 году активиста приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения. В сентябре того же года он вышел на свободу.