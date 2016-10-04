В CAS объяснили сокращение дисквалификации Шараповой

Срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой был сокращен с двух лет до года и трех месяцев из-за того, что ее вина была «незначительной». Об этом говорится в сообщении на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

26 января в пробе Шараповой, взятой на Australian Open, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

После этого CAS дисквалифицировал спортсменку на два года.

В сегодняшнем пояснении суда говорится, что Шарапова не совершала большого проступка. Суд установил, что она не проверила наличие мельдония, который она принимала долгое время, в новом списке допинга.

Теннисистка сможет выступать с 26 апреля 2017 года.