Российский посол назвал действия КНДР авантюризмом

Действия Северной Кореи, продолжающей ядерные испытания, — это авантюра и провокация, заявил журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов, передает ТАСС.

9 сентября КНДР провела очередное, пятое ядерное испытание. Оно, по мнению Пхеньяна, подтвердило, что у страны есть возможность установить ядерную боеголовку на баллистические ракеты.

Совет Безопасности ООН осудил испытание. В том числе против него выступили Россия и Китай. Совбез ООН начал работу над резолюцией, предусматривающей новые санкции в отношении Северной Кореи.

«И если не просматриваются очевидные модели решения, то, по крайней мере, [нужно] настойчиво работать над их поисками, не содействуя ухудшению ситуации», — отметил российский посол.

«Мы такого подхода не видим и не видим его, прежде всего, со стороны руководства Северной Кореи. Именно это и позволяет нам охарактеризовать действия наших северокорейских соседей, как, во-первых, авантюристические, а во-вторых, провокационные», — добавил он.

«Отсюда, —резюмировал дипломат, — наша поддержка — и Китаем, и Россией — резолюций Совета Безопасности, которые уже были выработаны и приняты для того, чтобы остановить ядерную эскалацию на севере Корейского полуострова».