Билл Гейтс вернулся на первую строчку миллиардеров Forbes

Журнал Forbes обнародовал рейтинг 400 самых богатых граждан США. Первое место в списке занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого издание оценивает в 81 млрд долларов. По мнению журналистов, с марта активы Гейтса выросли в цене на 6 млрд долларов.

Вторую строчку рейтинга занял основатель и руководитель интернет-магазина Amazon Джеф Безос. Его состояние оценивается в 67 млрд долларов. В марте его состояние оценивалось в 45,2 млрд. благодаря самому большому среди миллиардеров заработку он опередил гендиректора управляющей компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Баффет, занимавший вторую строчку на протяжении 15 лет, теперь третий по величине активов, которые Forbes оценивает в 65,5 млрд долларов.