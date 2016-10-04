Замглавы Госдепа отказалась увязать плутоний с отменой санкций

Заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер прокомментировала решение России приостановить действие соглашения по утилизации плутония. По ее словам, оно было неожиданным, и в Вашингтоне надеялись на продолжение сотрудничества, передает «Интерфакс».

Замглавы Госдепа подчеркнула, что стремление России привнести в вопрос об утилизации плутония «какие-то другие вопросы» (речь идет о выдвинутом Кремлем условии по отмене антироссийских санкций и возмещению связанного с ними ущерба) «кажется странным».

Геттемюллер подтвердила, что США готовы консультироваться с РФ по поводу метода утилизации плутония, потому что собираются сменить его из-за дороговизны. «Хотим проконсультироваться и обсудить с российской стороной технические детали, при этом готовы быть абсолютно открытыми и прозрачными», — заявила она, выразив надежду на возможность договориться с Россией.

На вопрос о том, почему США не уведомили Россию о смене метода утилизации плутония Геттемюллер ответила, что намерение провести на этот счет консультации у американской стороны было, но реализовать его не удалось.

Претензия Москвы заключалась в том, что американцы собираются использовать для утилизации плутония метод, предполагающий обратимость его использования. Замглавы Госдепа США заверила, что Вашингтон предлагает метод утилизации, заключающийся в смешивании плутония с другими материалами, в результате чего процесс станет необратимым.

«Сегодня не самое лучшее время, к сожалению, но я надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к более активному взаимодействию», — заявила Геттемюллер.

Указ президента РФ, по которому приостановлено действие российско-американского соглашения об утилизации плутония, сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в текст документа включено требование отменить антироссийские санкции как «недружественное проявление» в отношении РФ. Именно такие проявления, подчеркнул представитель Путина, и стали причиной приостановки действия соглашения.