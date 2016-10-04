Комиссар ООН призвал ограничить право вето постоянных членов Совбеза

Бедственное гуманитарное положение в Сирии заставило Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Зейда Раад аль-Хуссейна предложить ООН ограничить право вето постоянных членов Совбеза для решения проблемы Алеппо. Об этом сообщается в распространенном заявлении комиссара.

«Совет Безопасности ООН должен без каких-либо дальнейших проволочек принять меры для сдерживания членов от использования права вето, когда существуют серьезные опасения, что, возможно, были совершены военные преступления, преступления против человечности или геноцид», — говорится в тексте послания.

Также предлагается передать вопрос по преступлениям в Сирии в Международный уголовный суд.

«Такая передача была бы более чем оправдана, учитывая разгул и глубоко шокирующую безнаказанность, которой сопровождается данный конфликт, и масштабы преступлений, которые были совершены», — отметил аль-Хуссейн.

Он также сравнил ситуацию в Алеппо с разрушением Варшавы, Сталинграда и Дрездена.

28 сентября 2915 года постпред РФ в ООН Виталий Чуркин назвал инициативу Франции по ограничению права вето провальной. По его мнению, никаких последствий для России она иметь не будет. Постпред Украины в ООН Юрий Сергеев ее приветствовал, добавив, что реформа поможет «сохранить авторитет Совбеза и добиться прекращения злоупотребления правом вето со стороны России».