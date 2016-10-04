В ГИБДД допустили дополнительное обследование пьяных водителей

Госавтоинспекция МВД России готова рассматривать введение дополнительного медико-психологического обследования для водителей, замеченных пьяными за рулем. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Владимир Кузин в эфире радио «Вести FM», передает РИА Новости.

«Что касается самого вопроса дополнительной проверки водителя, на сегодняшний день такие усиленные требования уже есть. Это пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знания ПДД для возврата водительского удостоверения», — сообщил чиновник.

Также, по словам замглавы ГИБДД, на сегодняшний день рассматривается возможность дополнительного «медицинского сопровождения» нетрезвых водителей.

«Если он неоднократно совершает нарушения в состоянии опьянения, то его нужно контролировать. То есть с ним должен проводить беседы врач-психиатр, врач-нарколог и другие специалисты», — пояснил Кузин.