«Международный мемориал» признан Минюстом «иностранным агентом»

Глава образовательных программ «Международного мемориала» Ирина Щербакова сообщила Meduza, что Минюст РФ признал ее организацию «иностранным агентом».

«Нам вменяется в вину критика закона об "иностранных агентах", с которой "Международный мемориал" много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра "иностранным агентом", заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несет власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 году», — рассказала Щербакова.

5 сентября 2016 года стало известно, что Минюст начал проверку деятельности «Международного мемориала» на предмет наличия признаков деятельности «иностранного агента».