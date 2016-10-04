Кадыров оказался не в курсе «попытки покушения» на него
Глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии в инстаграме заявил, что он «не в курсе» попытки покушения, о котором писала «Новая газета».
В Чечне предотвратили покушение на Рамзана Кадырова Таким известием поделилась «Новая газета», ссылающаяся на своих информаторов в регионе. По данным источника, в заговоре против главы республики весной 2016 года участвовали молодые люди из тейпа Беной, в котором состоит и сам Кадыров.Отмечается, что информация об операции «тщательно скрывалась», и что задержанные могли участвовать в «самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке» покушения на него.Издание отмечает, что информацию о заговоре выдал двоюродный брат руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова — Валид. Он является одновременно родственником Кадыровых и Ямадаевых, которые считаются «кровными врагами» главы Чеченской республики. Заговорщики заложили взрывчатку в резиденции в селе Беной, где часто бывает Рамзан Кадыров. В ходе обысков у предполагаемых злоумышленников обнаружили различное вооружение в большом количестве. Источник отметил, что получил данные о задержании нескольких десятков человек, подозреваемых в подготовке покушения, еще в начале прошедшего лета. Сообщается, что заговор был случайно раскрыт. Одна из версий гласит, что они нашли телефонный номер Валида Кадырова в памяти мобильного устройства одного из боевиков, ответственных за теракт 9 мая 2016 года. Иной вариант предполагает, что Валид Кадыров разыскал номер телефона чеченского лидера и передал его Ямадаевым – врагам Рамзана Кадырова. В данное время отсутствуют сведения о местонахождении Валида Кадырова. В «Новой газете» говорится, что глава Чечни подозревал Ислама Кадырова в участии в заговоре, однако тот сумел доказать, что не причастен к покушению. Подозрения об участии в заговоре не подтвердились – на своей должности руководитель администрации главы Чечни остался. Но именно в это время Ислам Кадыров появился на публике с гипсом на обеих руках, пишет «Новая газета»...
Фото опубликовано НЕЗАВИСИМЫЙ НОВОСТНОЙ БЛОГ (@kavkaz_pravda) Окт 3 2016 в 1:36 PDT
Комментарий появился в аккаунте сообщества kavkaz_pravda, которое распространяет новости в инстаграме и твиттере и называет себя «новостным порталом будущего».
Под рерайтом статьи из «Ново газеты» Кадыров написал: «А почему я не в курсе?)))».
Ранее пресс-служба чеченского руководителя уже опровергала попытку покушения на него.