Кадыров оказался не в курсе «попытки покушения» на него

Глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии в инстаграме заявил, что он «не в курсе» попытки покушения, о котором писала «Новая газета».

Комментарий появился в аккаунте сообщества kavkaz_pravda, которое распространяет новости в инстаграме и твиттере и называет себя «новостным порталом будущего».

Под рерайтом статьи из «Ново газеты» Кадыров написал: «А почему я не в курсе?)))».

Ранее пресс-служба чеченского руководителя уже опровергала попытку покушения на него.