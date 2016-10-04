СМИ узнали о совпадении инаугурации и юбилея Кадырова

Праздничные мероприятия по случаю инаугурации переизбранного главы Чеченской республики Рамзана Кадырова состоятся 5 октября — в день, когда он также отмечает 40-летний юбилей, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на два осведомленных источника.

Кроме того, информацию о дате инаугурации подтвердил приглашенный на торжества член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко.

Инаугурация и празднование юбилея Кадырова совпадут также с Днем Грозного.

Согласно обнародованному расписанию, торжественная церемония вступления Кадырова в должность руководителя республики состоится в 16:00 в Чеченской государственной филармонии в ходе заседания парламента республики.

Максим Шевченко утверждает, что инаугурация была перенесена на 15:30. В свою очередь пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов на вопрос журналистов о том, состоится ли церемония 5 октября, заявил: «Мы объявим, если будет».

В рамках празднования Дня города в Грозном запланировано шоу чеченского отделения байк-клуба «Ночные волки», на котором будет присутствовать лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург), он уже прибыл в чеченскую столицу.

Напомним, выборы главы Чечни состоялись в Единый день голосования, 18 сентября. Рамзан Кадыров набрал почти 98% голосов при явке 94,8%.