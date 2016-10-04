Интернет-омбудсмен выступил против наказания за скачивание пиратского кино
Советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко выступает против введения штрафов за нелегальное скачивание фильмов. Об этом он заявил радиостанции «Life Звук» (бывшая РСН).
По словам Клименко, в стране пока нет технических возможностей для вычисления тех, кто скачивает нелегальный контент.
«На текущий момент мы не переварили вечную блокировку доменов. Не разобрались с блокировкой зеркал. Вижу очень много технических дырок. Современная шифрация трафика и интернет-протоколы просто не обеспечат качественную работу [по поимке тех, кто скачал пиратское кино], и ее дискредитируют. Я бы пока не поддерживал эту историю», — заявил он.
Накануне источник агентства RNS сообщил, что в российском правительстве обсуждается возможность введения штрафов за скачивание нелегального контента по германскому образцу. Однако в Думе опровергли эти сообщения.