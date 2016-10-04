Минобороны РФ удивилось ажиотажу вокруг поставки С-300 в Сирию

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков подтвердил доставку в Сирию батареи зенитной ракетной системы С-300, предназначенной для «обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Полит.ру».



Конашенков выразил недоумение по поводу того, что появление в Сирии комплекса С-300 «вызвало такой переполог у западных коллег». По его словам, этот комплекс является исключительно оборонительным и «никому не представляет никакой угрозы».

Кроме того, в регионе уже находится аналогичная система, только в морском исполнении, — речь идет о комплексе «Форт», состоящем на вооружении гвардейского ракетного крейсера «Москва» в составе Черноморского флота.

Напомним, о размещении С-300 в Сирии сегодня сообщили СМИ со ссылкой на источники в Минобороны США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти источники «эфемерными».