В Минобороны РФ ответили на обвинение в присвоении чужих заслуг в Сирии

В Минобороны России опровергают заявление администрации президента США о присвоении заслуг американской коалиции в Сирии.

Накануне официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Москва лишь ссылается на успешные результаты операций против ИГ [или ИГИЛ, группировка запрещена в РФ], которые на самом деле были проведены Вашингтоном и его союзниками по коалиции.

Также, по словам Эрнеста, Россия «не добилась ни одной цели в борьбе с ИГ, на достижение которой могла бы сослаться».

«Хотели бы вернуть с небес на землю господина Эрнеста и напомнить, что именно благодаря кипучей имитации борьбы США с ИГИЛ, эта террористическая группировка на глазах всего мира сначала захватила север Ирака, а затем едва не поглотила всю Сирийскую Арабскую Республику», — заявил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Пресс-релиз военного ведомства поступил в «Полит.ру».

По словам Конашенкова, «именно США с треском провалили все договоренности по режиму прекращения огня от 9 сентября, не сумев отделить ни одного формирования так называемой "оппозиции" от "Джебхат ан-Нусры" [группировка запрещена в РФ] и позволив террористам провести очередную перегруппировку и пополнить запасы».

Он также отметил, что главная цель операции России в Сирии — «это борьба с международным терроризмом во всех его ипостасях».