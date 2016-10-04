В Донбассе погиб Герой Украины штурмовой роты «Правого сектора»

Командир подразделения штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена) Андрей Стемпицкий на своей странице в Facebook сообщил о гибели бойца Сергея Кравченко.

Он написал, что «Крава» погиб в бою с диверсионной группой противника. Пресс-служба «Правого сектора» сообщила, что Кравченко начал воевать в разведроте в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, участвовал в боях за аэропорт Донецка, получил звание Героя Украины.