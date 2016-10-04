Кудрин заявил о выходе России «из пике»

Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия выходит из рецессии и в следующем году рост экономики составит 0,5-0,8%. Об этом пишет «Интерфакс».

«В этом году у нас еще статистически 0,6% падение экономики. В следующем году мы будем примерно 0,5-0,8% роста. Я повторяю, что это статистически не так много, как хотелось бы, но мы уже выходим из этого пике», — заявил бывший министр финансов.

Кудрин уточнил, что медленный рост можно скорее назвать стагнацией, но отметил, что российская экономика показала новую гибкость в реакции на рыночные сигналы.

Алексей Кудрин выразил уверенность в том, что экономический рост России обязательно начнется и вернется к 3-4% роста в ближайшие пять лет. Он также назвал одной из важнейших проблем высокую долю государственного сектора в экономике России.

«Сегодня всем стало ясно, что это тормоз экономического роста. Они работают неэффективно, негибко, применяют административный ресурс, подменяют частный сектор или выталкивают его. Это просто стало одной из важнейших проблем», — сказал Кудрин.