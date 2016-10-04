Кудрин выступил за сохранение прозрачности бюджетных расходов

В ходе бизнес-форума «Атланты» глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выступил против засекречивания расходов бюджета, которое предложил Минфин в поправки к бюджету. Об этом сообщает РБК.

Министерство предлагает увеличить долю секретных расходов в общих расходах государства до максимума постсоветского периода.

Экс-глава Минфина выразил удивление и отметил: «Но я думаю, что это не потому, что расходы добавят на какие-то секретные действия, это просто какие-то уже действующие статьи прикрывают. (…) Поэтому здесь, я думаю, просто делают секретными часть статей, которые раньше были открытыми».

При этом глава ЦСР подчеркнул нецелесообразность закрытия части статей бюджета в сложившейся ситуации, говоря, что все необходимое уже содержится в секретности.

«Я, кстати, против этого», — резюмировал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил поправки в бюджет 2016 года. Согласно прогнозам, дефицит бюджета в 2016 году увеличится почти на 700 млрд рублей.