Кудрин пообещал России независимость от нефти через 10 лет

Бывший министр финансов России, зампред Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил, что через 10-12 лет Россия может окончательно слезть с «нефтяной иглы». Об этом пишет агентство «Слон».

Для разворота экономики России в этом направлении необходимым условием является превышение несырьевого экспорта над сырьевым. При этом Кудрин акцентирует внимание на необходимости создания новых продуктов.

Ранее экс-глава Минфина заверил, что период рецессии заканчивается и в 2017 году ожидается рост экономики на 0,5-0,8%.

Федеральная казна уже столкнулась с падением доли от дохода нефтегазовой отрасли.

