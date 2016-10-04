Кудрин рассказал о работе с Путиным в мэрии Петербурга

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о своей работе с Владимиром Путиным в петербургской мэрии в начале 1990-х.

По словам Кудрина, тогда он, Путин и другие сотрудники администрации Анатолия Собчака «пахали по-настоящему» для перехода к рыночной экономике.

«Первым заммэра был тогда Владимир Владимирович Путин, я тогда с ним тоже работал. Мы все заботились о том, чтобы перевести город на рыночные рельсы. Между нами не было разницы, никто из нас не думал, что кто-то будет министром финансов, премьером или президентом. Мы просто пахали по-настоящему», — сообщил Кудрин на бизнес-форуме «Атланты» в Москве (цитата по РИА Новости).