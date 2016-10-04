Артемий Лебедев заплатил миллион рублей за оскорбление чувств ветеранов

Российский дизайнер Артемий Лебедев выплатил 1 млн рублей ветерану Сергею Крамаренко и Региональной ассоциации общественных объединений Москвы за оскорбление чувств участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Ридус».

Поводом для обращения в суд стали публикации Лебедева в «Живом журнале» под названием «Город-трус. Йу-ху» и «Хенде хох, Гитлер капут». В них дизайнер, в частности, называл Брест городом трусов.

По решению суда Лебедев удалил эти посты в «Живом журнале».