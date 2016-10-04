Рассмотрение вопроса о лишении Мединского ученой степени отложили

Диссертационный совет Уральского федерального университета отложил рассмотрение вопроса о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук.

Как сообщает «Интерфакс», совет перенес дату по просьбе самого Мединского «в связи с невозможностью его присутствия». Соответствующее письмо министра было зачитано на заседании диссовета.

По словам председателя диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрия Редина, следующее заседание должно состояться в течение двух месяцев. Историк не исключил, что, если Мединский не сможет участвовать в повторном заседании, оно пройдет без него.

Требование лишить Мединского ученой степени доктора наук требуют ряд историков. Они и обратились в Высшую аттестационную комиссию при Минобрнауки с соответствующим заявлением.