Глава Минкульта назвал жалобу на его диссертацию доносом

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский раскритиковал тех, кто обратился в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) с запросом на лишение его ученой степени доктора исторических наук, передает РИА Новости.

Речь идет об историках Константине Ерусалимском и Вячеславе Козлякове, а также участнике сообщества «Диссернет» Иване Бабицком. Их Мединский назвал «одним журналистом, одним доцентом и одним профессором», а поданный ими запрос – «фантасмагорической историей с доносом... в лучших традициях лысенковщины».

Рассмотрение запроса на лишение Мединского ученой степени должно было состояться сегодня, 4 октября, на диссертационном совете УрФУ, но его отложили по просьбе, поступившей в письменном виде из Высшей аттестационной комиссии. Как уточняют в пресс-службе Минкульта, дата будет назначена в течение двух ближайших месяцев.

Податели запроса на лишение министра ученой степени считают, что его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» лишена научной ценности.