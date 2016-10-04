Мединский обозвал «мразями» сомневающихся в подвиге панфиловцев

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский, выйдя с премьеры художественного фильма «28 панфиловцев», заявил, что те, кто сомневается в подлинности истории, которая легла в основу сценария, — «мрази конченые», передает «Интерфакс».

По словам Мединского, даже если бы история подвига панфиловцев была выдумана «от начала и до конца» (существует гипотеза о том, что ее придумали пропагандисты из редакции газеты «Красная звезда»), это «святая легенда, к которой нельзя прикасаться».

Даже обсуждение темы правдоподобности и достоверности информации о подвиге 28 панфиловцев министр культуры назвал «кощунственным».

Он также заявил, что Главная военная прокуратура СССР проводила на этот счет свое собственное расследование, в ходе которого подтвердился факт сражения бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова с наступлением немецких танков под Москвой в ноябре 1941 года.

Отметим, что на самом деле военная прокуратура пришла к выводу о том, что картина боя, представленная в публикации «Красной звезды», была интерпретирована готовившим материал корреспондентом и другими сотрудниками редакции.

Напомним, что фильм «28 панфиловцев» стал заключительным аккордом встречи президента РФ Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые посмотрели картину вместе. Российский лидер отметил, что она была снята при финансовом участии министерств культуры обеих стран.