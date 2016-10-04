МИД РФ обвинил США в готовности «заключить сделку с дьяволом»

МИД РФ заявил, что подозревает США в готовности пойти на соглашение с террористами, чтобы добиться смены власти в Сирии. Об этом сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" — пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы», — отмечается в сообщении.

3 сентября Госдеп объявил о прекращении своего участия в двусторонних переговорах с Россией по урегулированию сирийского конфликта.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что США рассматривает возможность введения дополнительных антироссийских санкций в качестве реакции на действия России в Сирии.