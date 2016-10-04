Внучка главы КГБ потребовала у «Эха Москвы» миллион рублей

Пресненский суд Москвы принял иск внучки первого главы КГБ Ивана Серова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд принял к производству иск Веры Серовой и Александра Хинштейна к ЗАО "Эхо Москвы" и Борису Соколову о защите чести и достоинства. В общей сложности истцы просят взыскать с ответчиков 3 миллиона рублей», — цитирует агентство собеседника.

Серова и Хинштейн требуют взыскать с радиостанции по 1 млн рублей на каждого исца, а также выплатить каждому по 500 тысяч рублей компенсации.

В свою очередь, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подчеркнул, что в соответствии со статьей 57 закона о СМИ за слова приглашенных в прямой эфир гостей редакция ответственности не несет и сообщил, что «Эхо Москвы» может выступить в качестве третьей стороны в обсуждении возникшей проблемы.

Причиной обращения в суд послужили оскорбительные выражения в адрес истцов и критика Бориса Соколова мемуаров Серова «Записки из чемодана», прозвучавшая в эфире программы «Дилетант» 14 июля.

«На протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации "палача" Серова», — говорится в иске Веры Серовой.

При этом Алексей Венедиктов двояко относится к сложившейся ситуации, так как «попытка представить генерала Серова как человека, такого верного служаку, Скалозуба, вызывает у журналистов "Эха" и у меня резко негативное отношение, тем более, что мы знаем по документам, кем был товарищ Серов».

Главный редактор радиостанции сообщил, что «Эхо» запрашивает архивные документы по исключению Серова из КПСС. Также Венедиктов отметил, что господин Хинштейн ранее отказался принять участие в программе «Дилетант», чтобы выступить с опровержениями мнения Соколова. Вместо этого он предпочел обратиться с иском в суд.

Досудебная подготовка по делу назначена на 6 октября.