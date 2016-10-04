Минэнерго насчитало российских запасов нефти и газа на 40-50 лет

Минэнерго России считает, что существующих запасов нефти и газа стране хватит еще как минимум на 40-50 лет. Об этом сообщил замглавы ведомства Кирилл Молодцов, передает ТАСС.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф в программе «Познер» заявил об исчерпании углеводородов в России уже к 2030 году.

«Мы говорим о том, когда у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, это примерно 2028-2032 годы, когда, по моему мнению — не факт, что я прав, — по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться», — сообщил банкир.

«У нас углеводородов минимум на 40-50 лет», — прокомментировал его слова Молодцов во время Петербургского международного газового форума.