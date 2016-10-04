СМИ узнали о планах Минфина на право перераспределять расходы бюджета

Российское министерство финансов внесло на рассмотрение правительства законопроект, предполагающий внесение в Бюджетный кодекс РФ изменений, благодаря которым глава Минфина сможет перераспределять до 10% бюджетных ассигнований, не внося при этом изменений в федеральный закон о бюджете, пишет «Газета.Ru».

По данным издания, которое располагает соответствующими документами, речь идет о том, что министр финансов (в настоящее время Антон Силуанов) получит право распоряжаться 1,6 трлн рублей из федерального бюджета.

Это перераспределение, согласно документам, возможно только в отношении органов власти, занимающихся реализацией государственной политики в сфере обороны, внутренних дел, деятельности Нацгвардии, государственной охраны и разведывательной деятельности.

Кроме того, законопроект предполагает наделение министра финансов правом перераспределять средства на исполнение главой государства «полномочий в сфере мобилизационной подготовки», функционирование фельдъегерской связи и государственное управление в сфере обеспечения безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предполагаемые им изменения необходимы для обеспечения оперативного реагирования на «последствия изменяющейся геополитической ситуации», из-за роста нагрузок на силовые ведомства по причине оптимизации бюджета и реформы военной службы.

В министерстве финансов прокомментировать информацию о законопроекте отказались.