ЦБ пообещал перевести бюджетников на карты «Мир» до 2018 года

Центральный банк России определил срок, к которому все бюджетники должны получить платежные карты «Мир» для начисления зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банки обязаны снабдить своих клиентов картами до 1 января 2018 года, после этого срока зарплаты работников бюджетной сферы будут перечисляться исключительно на карты «Мир». Эквайринг карт должен быть обеспечен к 1 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что проект российской платежной карты «Мир» приближается ко второму этапу — массовому выпуску.

«Мы начали пилотный проект, и сейчас будет такой массовый проект, когда многие банки будут выпускать эти карты, и будут эти карты все больше применяться в торговых сетях, банкоматах», — отмечала руководитель Центробанка Эльвира Насибуллина.

При этом доктор экономических наук, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко, подчеркивал, что внедрение ЦБ РФ карты «Мир» не несет прямой угрозы для Visa и Master Card.

«И она (поддержка госпроекта) не означает сложностей в работе Visa и Master Card: у них достаточно бизнеса. (...) это просто поддержка нового проекта, которая наконец осуществляется», — подчеркнул Корищенко.