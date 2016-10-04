Визит Путина в Казахстан завершился фильмом «28 панфиловцев»

В ходе рабочей поездки российского лидера Владимира Путина в Казахстан они с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым посмотрели фильм «28 панфиловцев», которому глава РФ придает «особое значение», передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, «история о панфиловцах... подвергалась сомнению, существовали разные исторические гипотезы — насколько это соответствовало действительности». Поэтому, отметил пресс-секретарь Путина, фильм «28 панфиловцев» имеет особое значение с точки зрения исторической правды.

Песков напомнил: создание киноленты на треть было профинансировано министерствами культуры России и Казахстана, и опроверг предположения о том, что подвиг панфиловцев могли выдумать в редакции газета «Красная звезда» (хотя и признал существование такой трактовки событий).

Пресс-секретарь Путина предпочел сослаться на слова министра культуры Владимира Мединского, который «все-таки является сторонником того, что версия, излагаемая в киноленте, ближе всего к тому, что действительно имело место в истории».

Картина «28 панфиловцев» выйдет в российский кинопрокат 24 ноября нынешнего года. Режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин работали над ней с 2009 года. В основу сюжета легла история о подвиге 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, погибших в ноябре 1941 года в попытке отбить танковую атаку на Москву.

Первой о подвиге панфиловцев написала «Красная звезда», а через несколько месяцев, когда история была активно подхвачена советской пропагандой, всем участникам событий были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза.

Летом минувшего года руководитель Госархива назвал подвиг панфиловцев выдумкой, после чего глава Минкультуры Мединский призвал его не обнародовать субъективные оценки архивных документов.