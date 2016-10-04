Муфтий Чечни рассказал о намерении добиться запрета ваххабизма в России

Муфтий Чеченской республики Салах Межиев раскритиковал главу Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Разногласия религиозных представителей возникли из-за принятой на международной исламской конференции в августе фетвы (религиозного предписания). Об этом пишет «Интерфакс».

«Невольно создается впечатление, что Вы и возглавляемый Вами Совет муфтиев России занимается потворством радикализму и ваххабизму в нашей стране. Чтобы больше не появлялось в нашей стране таких, как Саид Бурятский и ему подобные, давайте без политики и философствований, на языке научных диспутов организуем нашу встречу в удобном для Вас формате и выработаем механизм для противодействия экстремистской идеологии, попытаемся обезопасить молодежь России от ее разрушительного влияния», — приводит агентство выдержку заявления Межиева.

Муфтий Чечни подчеркнул, что Гайнутдину следовало бы присытствовать на принятии фетвы и выслушать доводы исламских богословов в рамках августовской конференции.

В частности, в фетве дается определение ваххабизма как «заблудшей секты современности», которая отлична от традиционных суннитов.

Глава Совета муфтиев России отметил, что фетва могла бы носить универсальный характер для всех мусульман России, как и обязывает предписание, однако для этого ее необходимо существенно доработать. Гайнутдин подчеркивает, что на конференции, в ходе которой принималась фетва, выступали мусульманские представители регионов, которые не могут справиться с межмусульманскими конфликтами уже много десятилетий.

При этом глава Совета отметил, что фетва включает в себя строгий перечень ваххабизских организаций без описания «внутренней сущности каждого».

«А ведь именно этого следовало ожидать от документа, озаглавленного как "Фетва о неотъемлемых признаках отличия истинного ислама от заблуждений"», — добавил Гайнутдин.