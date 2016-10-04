«Новая газета» подала в суд на ТАСС из-за «панамского досье»

«Новая газета» подала иск к члену российской Общественной палаты Артему Кирьянову и информагентству ТАСС, опубликовавшему интервью с Кирьяновым. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку Московского арбитражного суда.

Иск был подан 21 сентября. В «Новой газете» сообщили «Ведомостям», что издание требует опровергнуть заявление Кирьянова, утверждавшего, что «Новая» получает деньги от Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и не платит с них налоги.

Газета заявляет, что никогда не получала денег от OCCRP.

«Мне представляется, что "Новая" пытается ограничить меня в возможности проявления общественного интереса по актуальной и волнующей граждан теме», — прокомментировал иск Кирьянов.

Интервью Кирьянова о якобы полученных «Новой» деньгах OCCRP вышло на ТАСС после публикации «Новой газетой» и другими СМИ расследования по «панамскому досье». Из документов юридической компании Mossack Fonseca следовало, что в панамских офшорах хранили свои деньги многие видные политики и селебрити, включая друга президента России виолончелиста Сергея Ролдугина.