В Минкомсвязи опровергли слухи об отставке Никифорова

Минкомсвязи РФ опроверг сведения об отставке главы ведомства Николая Никифорова, сообщает РБК.

«Информация не соответствует действительности», — заявила представитель Минкомсвязи изданию.

Ранее издание CNews со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что отставка Никифорова активно обсуждалась в кулуарах недавно прошедшего в Сочи экономического форума.

Собеседник издания сообщил, что отставка Никифорова является следствием грядущего ухода из большой политики премьер-министра Дмитрия Медведева и его команды. По информации источника, Медведев может занять пост главы Верховного или Конституционного суда. Никифоров же может уйти работать в структуры «Ростеха».

Наиболее вероятным его преемником CNews назвало президента «Ростелекома» Сергея Калугина. Однако есть информация, что рассматриваются и другие кандидатуры.