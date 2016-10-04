Защита Носика обжаловала приговор по экстремистской статье

Защита медиаменеджера Антона Носика подала кассационную жалобу на приговор Пресненского суда Москвы о выплате 500 тысяч рублей штрафа за экстремизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

3 октября суд признал Носика виновным в экстремизме за пост в LiveJournal с призывом стереть Сирию с лица земли.

Обвинение настаивало на реальном сроке в два года, защита Носика — на его невиновности. В итоге суд приговорил медиаменеджера к штрафу в 500 тысяч рублей.