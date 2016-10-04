04 октября 2016, 15:54
На Украине отменили ответственность за хранение радиоактивных материалов
Верховная Рада Украины приняла закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших радиоактивные материалы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
За дополнение к статье о «Незаконном обращении с радиоактивными материалами» проголосовало 234 украинских нардепа.
В соответствии с принятым законом от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно сдавшие органам власти радиоактивные материалы. В частности, источники ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в любом физическом состоянии в установке или изделии, либо в другом виде.
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