На Украине отменили ответственность за хранение радиоактивных материалов

Верховная Рада Украины приняла закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших радиоактивные материалы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За дополнение к статье о «Незаконном обращении с радиоактивными материалами» проголосовало 234 украинских нардепа.

В соответствии с принятым законом от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно сдавшие органам власти радиоактивные материалы. В частности, источники ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в любом физическом состоянии в установке или изделии, либо в другом виде.